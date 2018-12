Skulle flytte bilen – tatt for promillekjøring

Mannen tidlig i 60-årene skulle bare flytte bilen inne på en parkeringsplass. Problemet var at han hadde en promille på 1,2 like etter kjøringen.

Det var en natt til søndag i oktober at mannen ble pågrepet i Stjørdal sentrum. Stjørdalingen mente under sin forklaring i retten at cellegiften han får kanskje kan påvirke alkoholforbrenningen i kroppen, men dette tok ikke Inntrøndelag tingrett hensyn til. De forholdt seg kun til prøveresultatene da dommen ble avsagt, og en promille på 1,2 tilsvarer «normalt» en ubetinget fengselsreaksjon.

– Føring av motorvogn med en så høy påvirkningsgrad som her, medfører i seg selv en risiko. Det aktuelle tilfellet gjelder imidlertid kjøring over en svært kort strekning på bare få meter, inne på en privat parkeringsplass. Siktede har forklart at det ikke var noen andre til stede ved parkeringsplassen. Retten legger også til grunn hans forklaring om at han bare hadde planlagt å flytte bilen noen meter til en annen biloppstillingsplass inne på parkeringsplassen. Dette tilsier at skadepotensialet ved den konkrete kjøringen var lavt og at den rent faktisk ikke medførte noen stor fare, skriver retten i dommen.

Dette, pluss mannens uforbeholdne tilståelse, telte i formildende retning. Stjørdalingen er også tidligere dømt for kjøring i påvirket tilstand, men dette ligger så langt tilbake i tid at det ikke ble vektlagt i særlig grad av tingretten.

Nå ble mannen i 60-årene dømt til 21 dagers betinget fengsel og 54.000 kroner i bot. Han må i tillegg klare seg uten førerkort i to år.