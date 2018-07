Slenger fra seg «slaktede» sykler og klær

Sist oppdatert 13/07/2018 kl 09:43

Sykler og klær ligger strødd på stien mellom Stjørdal stasjon og planovergangen i Innherredsvegen.

– Jeg går her omtrent daglig og det er ofte jeg ser at det ligger «slaktede» sykler her, men nå er det ekstra ille, forteller en tipser til Stjørdals-Nytt.

Og det har tipseren helt rett i. Fredag formiddag ligger det to-tre sykler, mer eller mindre ramponert, en sparkesykkel og et stort antall klesplagg på stien som går parallelt med jernbanesporet.

Det ser ut som en søppelsekk med klær bare er tømt ut, der er det også noen barnesko og DVD´er. Noen av klærne henger også på gjerdet som skiller jernbanesporet og stien. I ugresset mellom parkeringsplassen og stien ligger det sykler som er herjet med og avplukket deler. Akkurat nå er det noen år gamle sykler og en sparkesykkel som er henslengt i området.

– Flere ganger har jeg sett deler av helt nye sykler ligge her, og alt dette kommer som regel hit på nattens tid, sier vår tipser.