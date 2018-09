Slipper juniorene inn i Carbon

Onsdag ettermiddag åpnes dørene til ungdomsklubben Carbon for yngre ungdommer.

– Annenhver onsdag blir det juniorklubb i Carbon fra klokka 17 til 19.30, forteller aktivitetskoordinator Roar Bustad. Han er spent på hvor mange som kommer inn dørene til ungdomsklubben i ettermiddag, men ut fra ryktene å dømme så dukker det nok opp en god del.

– Dette er et tilbud til ungdommer i Stjørdal som går på mellomtrinnet, altså 5. – 7. trinn. Selvsagt er det gratis for alle og de får bruke fasilitetene som Carbon har å by på, sier Bustad.

Invitasjon er sendt ut til mellomtrinnelevene ved de ti skolene i Stjørdal og Carbon-gjengen håper det skal bli populært for de unge ungdommene å ta turen til klubben til de store ungdommene.

– Vi tror Carbon er spennende for mange, særlig blant de yngste. Vi håper juniorklubben også skal bli en ufarliggjøring av klubben for de som skal bli faste gjester her etterhvert, sier Roar Bustad.

Han lover at Juniorklubben skal få drive med de samme aktivitene som den «ordentlige» Carbon gjør.

– Vi har biljard, bandrom, bordtennis, Playstation og en rekke andre aktiviteter, pluss at vi kommer til å finne på litt leker og konkurranser og litt kreativt håndarbeid, sier aktivitetskoordinatoren.