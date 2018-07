Sliter seg til toppen for en god sak

Sist oppdatert 18/07/2018 kl 10:15

Årets Giro d´Forbord er den sjuende utgaven, og nok en gang går alle inntekter til Kreftforeningen.

– I fjor fikk vi et overskudd på 22.150 kroner, som selvsagt gikk direkte til Kreftforeningen, forteller Per Hongslo. Det er nemlig hele tanken og ideen bak Giro d´Forbord, – det å løpe og slite for en veldig god sak. Det startet for sju år siden da en kompisgjeng i et litt festlig lag startet diskusjonen om hvem som løp fortest opp Forbordsfjellet. Per Hongslo og Niklas Amdal tok opp hansken og laget et løp. Hensikten var å måle krefter og dermed ikke tjene penger på det. Alle inntekter har i alle år gått til Kreftforeningen.

I år arrangeres løpet lørdag 11. august. Start er ved Skatval kirke og løypa følger veien opp til toppen av Forbordsfjellet. 4,8 kilometer med 490 høydemeter stigning er de brutale faktaene. Under fjorårets løp ble det for øvrig satt løyperekord av Alexander Kirkeberg som brukte bare 22 minutter og 20 sekunder opp utfordringen.

Årets Giro d´Forbord følger de tradisjonelle sporene.

– Det er mulighet for å melde seg på i to ulike klasser, nemlig mosjonsklasse uten tidtaking og konkurranseklasse der det selvsagt tas tid. Og vil du ikke løpe kan du uansett kjøpe en T-skjorte til inntekt for Kreftforeningen for å støtte en god sak, sier Per Hongslo.

I utgangspunktet er det 100 plasser i løpet, men dersom pågangen blir større finnes det muligheter, i følge Hongslo, som gjerne ønsker å takke alle sponsorene.

– Våre sponsorer gjør det mulig å arrangere løpet, og at vi kan gi så mye til Kreftforeningen. I år har vi også mange lokale sponsorer som Egon, Elkjøp Stjørdal, Meråker Honning, Bilia Stjørdal, Sandfærhus parkering, Maskinutleie Stjørdal, Stjørdal kommune og Hegra Sparebank, takker Hongslo.

Du kan melde deg på her!