Smuglet nesten 500 narkotiske tabletter

Sist oppdatert 19/06/2018 kl 19:30

Mannen i slutten av 30-årene ble stoppet på Trondheim lufthavn Værnes med tabletter inneholdende narkotiske stoff, tilsvarende over 1.000 rusdoser.

Beslaget på flyplassen ble gjort i oktober 2016, og mannen ble stoppet på vei inn landet etter markering fra en narkotikahund. Undersøkelsen viste at mannen hadde med seg 324 tabletter inneholdende morfin og 247 tabletter inneholdende alprazolam.

Mannen hadde vært i Spania da han kom til Værnes og hadde der oppsøkt en lege som anbefalte medisiner for å dempe smerter som han hadde hatt i flere år etter en ulykke. Legen anga en dosering pr. dag for de to ulike tablettypene. Mengden av disse, målt i en ukes forbruk, ble trukket fra da aktor la fram saken for retten nylig.

Mengden beslaglagte tabletter og disses styrke er av Oslo universitetssykehus omregnet til rusdoser og omregnet til gateheroin. Morfintablettene tilsvarer 684 rusdoser og alprazolam-tablettene tilsvarer 362 rusdoser.

Dagen etter natten da mannen ble stoppet i tollkontroll på Værnes ble det gjennomført en ransakelse av mannens bolig. Der ble det funnet både hasj og tørket marihuana. Det ble også funnet en pistol uten at mannen hadde våpentillatelse for denne.

I februar i år var politiet igjen i mannens bolig og denne gang ble det beslaglagt både amfetamin, kokain, hasj og tabletter inneholdende alprazolam.

Da mannen nylig møtte i Inntrøndelag tingrett ble han dømt til 13 måneders fengsel pluss inndragning av pistolen.