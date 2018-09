Smuglet over 1.100 liter øl

Sist oppdatert 06/09/2018 kl 11:29

Tollvesenet gjorde et beslag på over 1.100 liter øl og 60 liter vin onsdag kveld.

Det var onsdag kveld at Tollvesenet stoppet to personbiler på «rettstrekka» på E14 på Teveldalen. Det viste seg at de to sjåførene kjente hverandre og deres opplysninger til tollmannskapene hang ikke helt sammen.

Da de to bilene kjørte inn i Sverige tidligere på kvelden hadde de en tilhenger med, men denne var ikke med på returen.

– Til slutt fant vi en tilhenger som hadde blitt hensatt på en gårdsplass litt lenger øst. Sjåførene bodde i Stjørdal, men det var hos en bekjent at tilhengeren ble funnet, uttaler seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge, Bjørn Arild Sørli til adressa.no.

I tilhengeren fant tollerne 641,5 liter øl og 12 liter vin, mens det i boligen til den ene av de to ble funnet 467 liter øl og 48 liter vin. Etter at all alkohol ble funnet erkjente de at de hadde vært i Tyskland på storhandel.

– De hadde først kjørt varene som ble funnet hjemme over grensa, og så ble de stanset på runde nummer to, sier seksjonssjef Sørli til adressa.no.