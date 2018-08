Snap-prinsessene på LS

LS har sitt eget filter på Snapchat, og flere hundre følger 14-åringene Tanya Gjelsvik og Ingrid Aurheim, som styrer snap-kontoen til arrangementet.

Det er utvilsomt to snap-eksperter som har styringen på LS 2018 sin Snapchat-konto.

– Vi har litt greie på det ja, innrømmer snart 15-åringene Ingrid Aurheim og Tanya Gjelsvik. Med en velbrukt telefon og blikk for de gode bildene og historiene trasker de rundt på arenaen på Frigården. Innimellom snapingen så rydder de, plukker søppel og gjør i det hele tatt en best mulig jobb for gigantarrangementet.

– Vi er med og skyter og dette er dugnad for Lånke Skytterlag, forteller de to snap-ekspertene, som begge er med på Landsskytterstevnet for aller første gang.

På snap-storyen til LS 2018 legger de ut bilder og videoer til både informasjon og underholdning. Midt i smørøyet må den jobben kalles.

– Sånn til vanlig sender vi kanskje et par hundre snaper om dagen, sier Ingrid Aurheim, og tar kanskje i litt forsiktig. Begge jentene antyder at de har en snapchat-score på cirka 400.000 og det er absolutt «habilt» i ungdomskretser. Fullt så aktive er de ikke på LS-snapen.

– Det blir noen hver dag, men ikke så mange som på privaten, sier Aurheim og Gjelsvik, som ønsker at mange følger LS 2018 på snap.

– Det er mange nye som følger oss for hver dag som går. Så er LS også på Instagram, men den har ikke vi noe med, sier Ingrid Aurheim og Tanya Gjelsvik.