Snart bare timer igjen

Sist oppdatert 04/06/2018 kl 22:47

Onsdag denne uka er de fleste VM-teamene på plass på Lånkebanen. Fredag åpner portene for publikum på arenaen. I dagene før åpning er det mange frivillige i arbeid. US Marines på Værnes yter stor innsats på VM-arenaen.

Da s-n.no var på besøk på VM-banen i Lånke mandag var stemningen akkurat som den skal være før store arrangement. En ny VM-runde, Hell RX, arrangeres kommende helg og hovedansvarlig for marked, Barbro Kristoffersen har mange frivillige i arbeid før konkurranser og løp starter.

Amerikansk hjelp

– Vi har veldig god hjelp av flere frivillige. Denne gang vil vi fremheve de som er hos oss fra US Marines på Værnes. På grunn av disse sammen med andre kan vi onsdag denne uka åpne portene for alle rallycross-team og gjøre oss klare til den store fartshelga som kommer med VM-runder, sier Barbro Kristoffersen.

Med som assistenter for US Marines er også Paul Joar Overvik og Terje Ludvigsen, denne gang i startområdet med montering av dekkbarrierer. Innrykk fra campingfolket har allerede startet på Frigården, og fra Lånke IL som styrer campingplassen har Per Tore Aftret og Raymond Aamelfot full kontroll på hvor campingvogner, bobiler telt og alt som hører med til overnatting skal plasseres.

Portene åpner fredag

Arenaen Hell RX med tribuner skal ligge klar for de første konkurranser allerede fredag når publikum tar plass i møtet med brummende trimmede og toppjusterte fartsbiler.

– Dette blir en skikkelig spennende fartsfest. Mange norske blant publikum har nok sine norske favoritter i denne VM-runden, sier Barbro Kristoffersen og venter storinnrykk fra skuelystne på arenaen med nye tribuner på plass. Kioskene på arenaen åpner i 12.00 tiden fredag. Fra da drønner det skikkelig fra løpsbilene som i helga skal kjempe om topplasseringene på Lånkebanen.