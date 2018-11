Snart kan du vrake bilen din her

Sist oppdatert 06/11/2018 kl 17:38

Firmaet Isak D. Westgaard er aktuell som mottaksplass for bilvrak for Namdal Bilopphuggeri.

Namdal Bilopphuggeri med base i Skage ønsker å opprette et satellittmottak for vrakbiler i Stjørdal. Det er firmaet Isak D. Westgaard på Sutterøy som kan bli det lokale mottaket i Stjørdals-regionen. Namdal Bilopphuggeri har nå søkt Fylkesmannen i Trøndelag, som har sendt søknaden ut på høring.

Satellittmottaket skal ikke behandle kjøretøyene som kommer inn. De skal kun ta i mot kjøretøyene, registrere for vrakpant, sjekke identitet og klargjøre og laste kjøretøyene til transport til Skage.

I søknaden heter det at det skal kunne lagres inntil 20 kjøretøy ved Isak D. Westgaard sitt anlegg på Sutterøy.

I tillegg til søknaden om å etablere et vrakbil-mottak i Stjørdal har også Namdal Bilopphuggeri søkt om et tilsvarende mottak hos Rune Bjørnes AS i Steinkjer.