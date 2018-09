Snøplogen måtte på jobb

Sist oppdatert 24/09/2018 kl 12:50

Det er hvitt og snø i høyereliggende strøk og det blir ikke akkurat varme dager denne uka.

På bildet ser du hvordan det så ut i Tydal i formiddag. Etter at snøplogen har kjørt et par turer er fylkesveg 705 bar, men det er snø på sidevegene og det snør tett fortsatt, rapporteres det fra Tydal kommunes servicetorg.

Det er fortsatt september og en tidlig høstmåned, men vinteren kom virkelig som julekvelden på den berømte fruen i år. I løpet av helga ble det både snø og vinterføre når man beveger seg noen hundre meter over havet. Tar du en kikk på værmeldingene er det også lite sommerlig trøst å få. Tydal ligger an til å få nedbør hver dag resten av uka og temperaturer fra fire til sju grader.

I sentrum så er fv 705 bar. Snøplogen har kjørt et par ganger. Snø på sidevegene og det snør tett fortsatt:-) Sjekk webcamera Langsvola om du vil ha førerapport fra fjellet også. Nede vet havet, i Stjørdal, blir det jevnt over en grad eller to varmere, men enda mer nedbør.