Snudde, vant og klatrer på tabellen

Sist oppdatert 05/06/2018 kl 13:08

Frams damelag i 4. divisjon klatrer på tabellen etter sin tredje strake seier.

Det så tungt ut for noen uker siden for Frams unge damelag etter 0-9 mot Verdal 2 og 1-7 mot Tangmoen, men derfra har det vært stigning i resultatene.

Mandag kveld sikret de sin tredje seier på rad i hjemmekampen mot Egge. Men seieren satt temmelig langt inne ettersom gjestene fra Steinkjer tok ledelsen 1-0 etter 34 minutter av kampen. Det resultatet sto seg til det gjensto et drøyt kvarter av kampen. Først utlignet Sara Våden da 72 minutter var spilt, og bare fem minutter senere satte Martine Aksethø Røkke inn det som skulle vise seg å bli seiersmålet.

En tung kamp for Fram, under vanskelige forhold. Det blåste godt på Framnes mandag kveld, men med stor innsatsvilje klarte de svarte fra Skatval å ro i land seieren. Dermed er de oppe på 5. plass på tabellen, med like mange poeng som Vuku på fjerdeplass.