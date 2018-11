Sist oppdatert 18/11/2018 kl 14:57

Militærpolitiet meldte litt før klokka 10 søndag formiddag at en amerikansk soldat er mistenkt for promillekjøring i Stjørdal. Politiet tar videre hånd om vedkommende som bringes inn til lensmannskontoret for utåndingsprøve etter at soldaten i 20-årene skal ha blåst til over lovlig verdi på alkometer. Soldaten vil bli avhørt av politiet før han løslates.