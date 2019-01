Solgte for 110 millioner mer enn året før

Totalt ble det kjøpt varer for 735 millioner kroner i Torgkvartalet i 2018. Senterlederen er meget fornøyd med 25 millioner mer enn budsjettert.

– Vi budsjetterte med 710 millioner i omsetning for 2018. Når vi nå er i fasen for å summere opp året ser det ut til at vi lander på omtrent 735 millioner, som er en økning på hele 110 millioner kroner. Dette er selvfølgelig noe vi er svært fornøyd med og en utvikling som går på tvers av flere andre senter, sier senterleder Geir Veie ved Torgkvartalet.

2. november 2017 åpnet den nye delen av Torgkvartalet i Stjørdal sentrum. Årsomsetningen fra siste helår før nyåpningen, 2016, til 2018 har økt med nesten 200 millioner kroner. I samme periode har antall besøk i senteret økt med 1,1 millioner besøk i året.

– Tallene for 2018 viser et besøk på 3,4 millioner som er en økning på 45 prosent fra 2017 og godt over det tidligere toppåret i 2005 hvor kjøpesenter var en nyhet. Det året var det hele 2,8 millioner besøkende i Torgkvartalet, sier Veie.

Høster godt av beliggenheten

Senterlederen er naturlig nok opptatt av utviklingen for handel generelt og han legger ikke skjul på at det finnes utfordringer.

– Det er overkapasitet innen handel på landsbasis. Sammen med økende netthandel så er det klart at dette påvirker utviklingen fremover gjennom at det blir færre butikker med bedre vilkår for den enkelte. Vi mener kjøpesenter med sentral beliggenhet vil klare seg best, dette underbygges også av Prognosesentrets rapporter. Torgkvartalet har en unik sentral beliggenhet og dette vil vi høste godt av i årene som kommer, mener Geir Veie.

Justerer opp årets budsjett

Rett før årets julehandel laget Torgkvartalet ferdig budsjettet for 2019. Der er omsetningstallet 760 millioner kroner, men senterlederen tror de vil justere dette opp etter hvert.

– 760 er en beskjeden økning fra fjorårets 735. Jeg vil tro at vi justerer opp budsjettallet til et sted mellom 770 og 780 millioner, sier Geir Veie.

Årsaken til dette er at julehandelen ble veldig sterk for Torgkvartalet.

– Både før jul og i jula var det gode handelsdager. Årets julehandel kom litt tregt i gang, og det skyldes utvilsomt at Black Friday utvilsomt tar en del av starten på julehandelen, sier Veie, som forteller at denne svarte fredagen var tidenes største handelsdag for Torgkvartalet.

Åpner en time tidligere

Da Torgkvartalet åpnet dørene for første gang i 2019 ble dørene til den nye delen av senteret åpnet en time tidligere enn før.

– Åpningstid er alltid et tema og grunnlaget for tilgjengelighet. Torgkvartalet har som mål å bidra til et pulserende byliv, derfor startet vi året med å åpne deler av senteret klokken åtte fra mandag til og med fredag i samarbeid med Dromedar Kafebar slik at det er mulig til å ta med seg en god kopp kaffe i farten eller stikke innom for en rask frokost. Vi håper at dette smitter over til flere, et ønske om aktivitet i sentrum gir ingen resultater. Det er handling som teller. Hva kan vi bidra med, hva kan vi få til, når, hvordan og hvorfor er typiske spørsmål som stadig drøftes og diskuteres på vårt kontor. Herved er utfordringen gitt videre, sier Geir Veie.