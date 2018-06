Solgte øl fem minutter for sent

Sist oppdatert 07/06/2018 kl 14:40

Mens skjenkekontrollører var på stedet solgte Bowlinghallen øl til en gjest fem minutter etter skjenketiden gikk ut.

Skjenkekontrollørene satt ved disken da en gjest ønsket å kjøpe en øl i Bowlinghallen. Da var klokka fem minutter over midnatt og skjenketiden gikk ut ved midnatt. Ettersom ansvarshavende på stedet solgte den ølen får de nå fire prikker på «skjenkerullebladet» sitt.

– Kontrollører så at ansvarshavende gikk bort til gjesten, for så å gå til kjøleskap og hente en Ginger Joe, gi den til gjesten og motta betaling. Kontrollører sjekket umiddelbart klokken og så at klokken var 00.05 da transaksjonen ble gjennomført. Da bevillingen begrenser skjenketiden til 24.00 var dette et brudd på skjenketiden, skriver Securitas i sin rapport til Stjørdal kommune.

Nå har rådmannen foreslått at Bowlinghallen får fire prikker for denne overtredelsen. Dersom summen av prikker i løpet av en periode på to år kommer opp i tolv, kan bevillingen inndras i 1 uke.

Bowlinghallen har hatt en frist på to uker fra mottatt forhåndsvarsel til å komme med uttalelser til kommunen, men det har de ikke gjort.