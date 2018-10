Solgte ti leiligheter på en uke

– Vi har opplevd en pangstart på vårt neste byggetrinn på Hommelvik Sjøside, sier daglig leder Oddstein Rygg.

I løpet av den første uka ble det solgt 10 av i alt 39 leiligheter i det nye trinnet.

– Vi opplever litt andre tendenser enn i forrige trinn. Da ble alle de minste leilighetene solgt før det var interesse for de største, men denne gang har vi allerede solgt tre av de største og mest attraktive leilighetene med spektakulær utsikt. Samtidig opplever vi et godt salg av de minste leilighetene, sier Rygg.

Han forteller at de arbeider mot en byggestart tidlig på vinteren. Med god framgang i prosjekt kan de se for seg innflytting i løpet av vinteren 2019/2020.

– Hvilke leiligheter er det Hommelvik Sjøside nå tilbyr?

– Det er en overvekt av mindre 2-roms leiligheter; et svar på markedets behov. Men det er også mange attraktive 3-roms leiligheter. Dette er en størrelse som i første rekke pensjonistene etterspør. De er en viktig kundegruppe som ønsker å bo på Hommelvik Sjøside hvor de sier at trivselen er stor.

Visningsleilighet

– En av de ferdigstilte leielighetene i forrige byggetrinn er nå klar for visning. Det vil skje i forbindelse med rulleskirennet kommende lørdag 6. oktober. Da vil leiligheten være åpen for alle interesserte som måtte ønske å ta en titt, sier Oddstein Rygg, som er glad for alle de positive ambassadørene til Hommelvik Sjøside.

– Jo flere som flytter til Hommelvik Sjøside, jo større blir trafikken. Det blir stadig mer besøk. Det betyr god og positiv omtale som kan friste andre på jakt etter nye boligløsninger.

Jan Thomas mot landslaget

Lørdag er det på nytt klart for Hommelvik Grand Prix. Det er et rulleskirenn med start utenfor Hommelvik Sjøside. De yngste løperne går fram og tilbake langs sjøen. For junior og senior går turen opp til Mostadmarka.

– Vi har store forhåpninger til Hommelviks utmerkede skiløper Jan Thomas Jenssen som markerte seg så godt i sommer. Nå møter han deler av landslaget til dyst fra Hommelvik Sjøside og oppover bakkene. Det er i alle fall klart at de løperne som skal henge med Jan Thomas skal ha en god dag, sier Rygg.

Hommelvik Grand Prix har i løpet av årene med arrangementet funnet en god form med aktiv speakertjeneste og storskjerm. Det er premieutdeling utenfor Hommelvik Sjøside umiddelbart etter at rennet er avsluttet.

– I tidligere renn har vi hatt svært godt besøk og ser fram til en ny festdag rundt Hommelvik Sjøside, sier daglig leder Oddstein Rygg.