Sommer på Fjølstadtrøa

Fjølstadtrøa er en husmannsplass i Malvik, som ble overtatt av Malvik historielag i 1986.

Da hadde husmannsplassen vært i samme familie siden 1851. Dette er et unikt sted, ikke bare for at mye av det opprinnelige, som man i dag forbinder husmannsvesenet er tatt vare på, men like mye for at Malvik historielag har lagt ned en formidabel innsats for å bevare stedet, samt å utvikle det. Og da snakker vi om en helt utrolig dugnadsinnsats.

Når vi først snakker om dugnad må det nevnes den innsatsen som er gjort for å få stedet så identisk som det har blitt, men vi vil også nevne alle som stiller opp for å servere kaffe, saft og noe å bite i for den som vil besøke stedet på søndager når det er åpent museum her. For skal noe få betegnelsen museum må det bli Fjølstadtrøa på Malvik. Hele anlegget burde så avgjort vært presentert, men det vil bli for omfattende, derfor begrenset vi oss til å ta noen bilder, som beskriver hva som finnes her. For øvrig anbefaler vi alle å ta seg en tur hit. Det er en stor opplevelse!