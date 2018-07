Sommer-trivsel på vollen

Sist oppdatert 25/07/2018 kl 20:13

Sommeren har også kommet til Elin Rønning og Arne Slungård som er vertskap på Litjfunnsjøvollen.

Disse to huserer her og holder åpent hus store deler av året, slik at vi fjellfanter kan få oss en god kopp fjellkaffe og noe å bite i. Disse to er enige i at de trives utmerket her inne i Meråkerfjella, og denne trivselen smitter også over på alle som besøker dette idylliske stedet. Det er slett ikke få som i løpet av året tar seg hit opp. Elin sier at det er sånn rundt regnet 5.000 besøkende i løpet av ett år, da flest på vinteren.

Vi har besøkt stedet vinterstid, men om vi skulle være nødt til å foretrekke en årstid her, hadde vi nok fått problemer med å velge en favoritt-årstid. Nå når sola varmer den gamle setervollen er det fullt av liv og røre, med dyr og aktivitet. Mye av det som har blitt gjort her, både nybygg og vedlikehold, gjøres på barmarkstid. Samtidig er det også dyr her nå på sommeren. Hester, griser og høner lever Herrens glade dager her inne, og ikke å glemme hunden Fanta, som ønsker alle besøkende velkommen til gårds.

Turen fra Mårråkstuggu og hit gjøres på godt farbar vei. Den er på sånn rundt tre kilometer, og er en tur stort sett alle greier å gjennomføre. Og Elin sier at de nok blir værende her til rundt månedsskiftet september/oktober.