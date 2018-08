Sommerkonsert på Steinvikholm Slott

Sist oppdatert 13/08/2018 kl 09:52

Sunniva Unsgård blir den lokale solisten under Sommerkonserten på Steinvikholm Slott lørdag 25. august.

Sunniva skal synge duett med Stephen Brandt-Hansen. Hun vil også fremføre den vakre Lucies arie. Skatval Hornmusikklag vil for tredje gang skape en stemningsfull konsert.

Melodien Lucies arie blir et av de avsluttende høydepunktene hentet fra operaen Olav Engelbrektsson. Det skjer når Skatvals egen Sunniva Unsgård, opplyst i kveldsmørket på vei opp på tårnet i sommernatten, avslutter konserten. Lenge før dette skjer skal både Henning Sommerro og Stephen Brandt-Hansen sammen med Skatval Hornmusikklag skjenke publikum den varme stemning på borgen. Allerede ved invitasjonen har plakater og bekjentgjøring vært preget av lun stemning med Grethe Lindseths unike bilde av Steinvikholmen i nordlys.

– Dette ligger an til å bli en stemningsfylt konsert som egentlig også markerer et jubileum, sier Ole Hammer som for 25 år siden i 1993 var med på oppsetting av den første Lucie-forestillingen på Steinvikholmen. Året før debuterte hornmusikken med sin første konsert og nær tusen tilskuere. Sunniva var Lucie under operaoppsettingen året 2015, og er nå ferdig med sin flerårige operautdannelse i Berlin. Hun gleder seg stort til å bidra til en vellykket Sommerkonsert.

To arier med Stephen Brandt-Hansen

Stephen Brandt-Hansen har utdannelse i sang fra Teater- og operahøgskolen i Gøteborg. Han har deltatt i mange musikaler, og er kanskje mest kjent fra sin tolkning av Jesus Christ Superstar, Les Miserables og Phantom of the opera. Han har også tidligere hatt sangroller i operaen Olav Engelbrektsson.

– Det skal bli fint å fremføre sanger sammen med Stephen, sier Sunniva Unsgård, som startet sin sangerkarriere hos Opera Trøndelag på den historiske borgen som i den dramatiske tiden med reformasjonen resulterte i erkebiskopens flukt fra landet. Det var noe av denne dramatikken fotograf Grethe Lindseth greide å formidle i en svært vakker form med sitt nordlysbilde, og som statsminister Erna Solberg valgte å sende som postkort til 700 statsledere med hilsninger. Stjørdals historiske slott preget forsiden på postkortet, og nå ventes det et fullsatt Steinvikholm Slott når Sommerkonserten arrangeres for tredje gang lørdag 25. august klokken 21.00.

Henning Sommerro og sangenes historie

Komponist og tekstforfatter Henning Sommerro er professor ved NTNU og musiker. Han er Vårsøgs musikalske far og har skrevet mange dikt, mange melodier for utendørs spel og teater, og han komponerer orkestermusikk. Til historien om Norge skriver han tekster og melodier som bekjentgjør hva som skjedde, gjerne under dramatiske omstendigheter. Det har han til fulle vist i de populære Lucie- og Olav-operaene på Skatval.

– Det er flott å ha Henning med tilbake på Sommerkonserten, sier trompetist Ole Hammer, og mener mange har et forhold til Hennings mangfoldige musikk. Hans merittliste er lang og rik, og komponisten Sommerro kjenner også meget godt historien til Steinvikholm Slott. For Sunniva Unsgård og hornmusikklaget blir det også fint å treffe mannen som har skrevet arien Lucie. Arrangøren SHL utgjør et 40-talls meget musikalske og pentspillende medlemmer. Tidligere har laget hatt med Rein Alexander, Are Hembre, Mona Grudt og Ole Edvard Antonsen på sine konserter. Publikum oppfordres til å ta med egne campingstoler til forestillingen. Skulle været slå seg vrangt, har arrangøren mulighet til å flytte konserten til Skatval kirke. Billettsalg på Hoopla.no.