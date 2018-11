«Søndre» blir ny kulturarena

Sist oppdatert 11/11/2018 kl 20:19

Det skal svinge av musikk og det skal serveres et mangfold av kulturinnslag i nye «Søndre» i Stjørdal. Et knippe musikere går nå sammen om å skape en ny arena for intime konserter. Lokalene får Daba-kafeen og spisestedet som nabo.

Det yrer av liv blant kulturlivet i byen Stjørdal. Med kulturhuset Kimen godt innarbeidet, dukker stadig nye stjerner opp med sang og musikk, dans og annen kulturformidling. Denne positive utviklingen ønsker gjengen i «Søndre» bokstavelig å spille videre på. Det skjer med et helt nytt konsept med opparbeidelse av to nye intimscener. Lokale og nasjonale artister, på sikt også internasjonale musikere er på ønskelista hos nye «Søndre» i lokalene etter kunstbutikken Mona Liza i Søndre gate.

– Vi er allerede godt i gang med opparbeidelse av scener og bardisk, backstage og sittegrupper, sier Oddvar Krogstad som er sjefssnekker og arkitekt bak innredning i nye Søndre. Det skjer i tett samarbeid med et knippe musikkvenner fra Stjørdal. De fleste tar sin skjerv i arbeidet for å skape den nye areaen i Stjørdal sentrum. Blant annet er trommis Arne Skognes og bassist Terje Craig med sammen med Knut Skårdalsmo og Kjell Inge Brovoll. Aud Ravlo Sakshaug, Elin Krogstad, Tove Lien og Elen Furunes er også aktivt med på å skape den nye arenaen for kommende konsert og kulturkvelder i sentrum på Stjørdal. Aud Ravlo Sakshaug som representerer eiersiden av lokalene forteller om flere kommende planer i lokalene. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Ska-frika åpner

Det snekres og males, inventar skal inn og to scener skal bygges før den første konserten innvier «Søndre» torsdag 29. november med bandet Ska-frika.

– Vi åpner med ungdomsbandet Ska-frika som har mange populære låter og leverer skikkelig energi fra den nye scenen. Torsdag 13. desember kommer Bjarne Håkon Hanssen og Marvin Wiseth for å lansere sin nye bok om Trøndelag med en humoristisk vri. Det er klart allerede at torsdager vil bli åpningsdag hos «Søndre». På sikt vil vi også vurdere å ha åpent lørdag, sier Aud Ravlo Sakshaug. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Plass til 160

Terje Craig har spilt på mange scener gjennom årene. Han har diskutert «Søndre» med drivere på Levanger og Steinkjer. Craig ser at disse scenene i nabobyene nord for Stjørdal kan by på god samhandling når det gjelder booking av artister. Blues in Hell har allerede gitt stedet sin interesse.

– Hvordan vil «Søndre» skape en arena for artister som gjerne koster en del cash?

– Gjennom bedre samhandling med scener vi kjenner, kan vi greie å skaffe noen navn som Stjørdal kanskje ikke tidligere har hørt eller sett live. Lokalene skal også være åpen for andre kulturinnslag, som bokbad, diktlesing, kanskje quiz-kvelder og vi søker om skjenkebevilling. Samhandling med Daba art & øko i nabolokalet blir også sentralt, sier Craig og Ravlo Sakshaug.

De to tror og håper «Søndre» med plass til opp mot 160 personer blir et tilbud som folk i denne regionen vil benytte seg av. Dette skal være et supplement til andre bestående scener i Stjørdal, og Søndre er opprettet som en forenings-/lagskonstellasjon som vil opparbeide et støttemedlemskap. På den nye Facebook-siden kan etter hvert publikum lese mer om «Søndre».