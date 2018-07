Sist oppdatert 10/07/2018 kl 11:09

– Tankeløs oppførsel. Det slår en tipser fast om søppelet som flyter ved containerne ved Ole Vig videregående skole.

Som bildet viser er det gjensatt masse vanlig søppel utenfor containerne som er plassert ut for å ta imot klær, glass og metall. Når vanlig husholdningssøppel hensettes som det er gjort i dette tilfellet er det også et eldorado for fugler, så i løpet av helga har kråker, måser og sikkert også andre fugler sørget for at plast og annet søppel er spredt utover området.