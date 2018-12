Spanderer julaften-lunsj på 70 gjester

Spisestedet Egon i Kjøpmannsgata på Stjørdal skal ta imot et 70-talls gjester på julaften. Det skjer med et helt spesielt og raust tilbud. Gjestene som er påmeldt får spandert gratis lunsj når Sparebank 1 deler ut julegaver.

De ønsker å gjøre noe ekstra fint på julaften og spre litt glede. Spisestedet Egon og Sparebank 1 inviterer sammen med koordinator Frivilligsentralen minst 70 personer til gratis lunsj på julaften. Daglig leder hos Egon i Stjørdal, Line Eidem, sier dette blir et lukket selskap med stor inkludering.

Første gang

– Det er første gang vi arrangerer dette tilbudet om gratis lunsj i restauranten vår på den helt spesielle dagen i året 24. desember. Sammen med Sparebank 1 har vi fått med Frivilligsentralen som vil motta påmeldinger, sier Line Eidem hos Egon.

Ikke langt fra torget i Stjørdal sentrum ligger spisestedet Egon. Her pyntes og forberedes det ekstra nå i advent og før julaften for at gjestene skal trives i denne spesielle tiden på året. Line Eidem fra Egon og Tina Reitan fra Sparebank 1 legger nå planer for et vellykket arrangement der barnefamilier og enkeltpersoner oppfordres til å melde sin interesse hos Frivilligsentralen hvor Siri Bones og Fida Afif bistår med lunsj-arrangementet.

Jul for alle

Samme dag, altså julaften, har Frivilligsentralen på Stjørdal sitt store julearrangement i Fosslia fjellhall senere på dagen med Jul for alle. Her venter arrangøren opp mot 250 besøkende.

– Blir det på noen måte kollisjon blant arrangementene denne dagen?

– Målet vårt er at begge disse tilbudene på julaften skal arrangeres samme dag til ulik tid. Med dette lunsjtilbudet fra Egon, der Sparebank 1 stiller med egne ansatte som utleverer julegaver under Egon-lunsjen, ser vi bare de positive effektene av begge arrangementene. De to utfyller hverandre, sier Siri Bones og Line Eidem.

Det lukkede arrangementet på Egon julaften vil starte klokken 11.00 og vare til 13.00. Da serveres det tradisjonell julemat og gratis pizza til de som er påmeldt via Frivilligsenralen innen 20. desember. Egon er stengt for ordinær drift på julaften når lederne i restauranten tar jobben med å servere sine påmeldte gjester.