Sparer mye på nye avtaler

Sist oppdatert 23/08/2018 kl 19:06

Tusenvis av tilbudsdokumenter er vurdert og evaluert. Nå har fem kommuner i Værnesregionen inngått nye avtaler på innkjøp av håndverkstjenester.

– Vi er pålagt å ha rammeavtaler på plass for innkjøp av håndverkstjenester. Samtidig har vi et klart mål om å inngå avtaler som gjør at kommunene kan spare penger. Det gjør de med disse avtalene, sier innkjøpsrådgiver Knut Langdal i Værnesregionen.

Han har brukt flere måneder på å gjennomgå de tilbudene som ble levert inn til fristen 1. februar i år. Nå har kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal inngått avtaler med håndverkere som kommunen forplikter seg til å bruke. Fagene det er gjort avtaler på er elektro, tømrer, VVS, byggvarer og maskinentreprenører.

Lokalt næringsliv

Utgangspunktet for de inngåtte avtalene er å få satt avtalene i system, og gjøre det enklere for kommunene å kjøpe håndverkstjenester.

– Konkurransen ble lagt opp på en slik måte at det lokale næringslivet skulle ha mulighet til å levere tilbud. Videre er kommunene avhengig av rask responstid, og derfor ble utrykningstid et viktig kriterium da vi vurderte tilbudene som kom inn, sier Knut Langdal.

Store verdier

Ved fristens utløp hadde det kommet inn 78 tilbud. Gjennomgangen av tilbudene førte til at 48 av tilbudene ga avtaler med en eller flere av kommunene.

– Rammeavtaler kan inngås for inntil fire år. Disse avtalene har en varighet på tre år med opsjon på ytterligere ett år, sier Langdal. Avtalene skal være i drift, men fortsatt mangler noen signaturer. Innkjøpsrådgiveren håper disse signeres snarlig.

– Hvor store verdier omfattes av disse avtalene?

– Det er umulig å si helt konkret, men det dreier seg om mange millioner, sier Langdal, som trekker fram en brukergruppe som har fungert som hans rådgivere i denne omfattende prosessen.

– Alle de fem kommunene har hatt med en representant i brukergruppen. Disse har vært veldig viktige for meg. Jeg kan jo ikke fagene, men kan innkjøp, sier Knut Langdal. Brukergruppen har bestått av Roar Husby fra Frosta, Jostein Moslet fra Selbu, Asbjørn Hegstad fra Tydal, Karstein Sandvik fra Meråker og Geir Arne Tronseth fra Stjørdal.

Følgende leverandører har inngått avtale med de ulike kommunene – hver enkelt kommune har også fått prioritering av rekkefølge:

Selbu kommune:

K. Eidem (elektro)

NTE (elektro)

Bravida (elektro)

Byggmester I. Olsen (tømrer)

Recover Nordic (tømrer)

Røset Entreprenør (tømrer)

O. Tronseth (anleggsrørlegger og VVS)

XL-Bygg (byggvare)

Aasen & Five (byggvare)

Kyllo Maskin (maskin)

Tydal kommune:

K. Eidem (elektro)

NTE (elektro)

Røros Everk (elektro)

Byggmester I. Olsen (tømrer)

Recover Nordic (tømrer)

Tydal bygdeservice (tømrer)

O. Tronseth (anleggsrørlegger og VVS)

XL-Bygg (byggvare)

Aasen & Five (byggvare)

Kyllo Maskin (maskin)

Aas Transport (maskin)

Meråker kommune:

NTE (elektro)

Bravida (elektro)

Kopperå Elektro (elektro)

Recover Nordic (tømrer)

Orion (tømrer)

Iver Gresseth (tømrer)

Caverion (VVS)

Meråker VVS (VVS)

Stjørdal kommune:

NTE (elektro)

Bravida (elektro)

Elman (elektro)

Recover Nordic (tømrer)

Orion (tømrer)

Iver Gresseth (tømrer)

Caverion (VVS)

XL-Bygg (byggvare)

Aasen & Five (byggvare)

Frosta kommune:

NTE (elektro)

Bravida (elektro)

Elman (elektro)

Recover Nordic (tømrer)

Orion (tømrer)

Caverion (VVS)

Frosta VVS (VVS)

Aasen & Five (byggvare)