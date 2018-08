Sparket politimann tre ganger

En mann i 40-årene må i fengsel etter å ha utøvd vold mot en politibetjent.

Det var under en pågripelse i fjor sommer at mannen framsto som beruset og aggressiv. Til slutt måtte mannen påføres håndjern. Under transport til arresten begynte mannen å sparke i veggen på bilen. Politibetjentene stanset og sjekket at alt sto bra til. Det var i denne anledning at de to første sparkene ble rettet mot politibetjenten. Ved ankomst arresten i Trondheim sparket mannen for tredje gang mot samme politibetjent.

Ved pågripelsen ble det også oppdaget mannen oppbevarte en rifle og to hagler pluss ammunisjon uten at disse var innlåst. Forklaringen til mannen var at han nettopp hadde solgt sitt våpenskap og ennå ikke fått kjøpt nytt skap.

Da mannen møtte i Inn-Trøndelag tingrett erkjente han begge forholdene. Dommen ble på 24 dagers fengsel. I tillegg må han betale 2.000 kroner i saksomkostninger.