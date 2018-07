Speidernes store oppfinnertorg

Sist oppdatert 06/07/2018 kl 19:01

Siste dag på speiderleiren var viet oppfinnelser og eksperimenter.

Fredag er siste dag for KFUK- og KFUM-speiderne på Futura speiderleir på Lånke, med stort oppfinnertorg med mange boder. Thomas Haugen og Gabriel Våge Barstad fra Sunnmøre har vært med i speideren i ni år. Det beste er haik under leiropphold, for da får de være i naturen og må klare seg selv. Men nå gleder de seg til potetkanon-skyting.

– Man bruker gasstank for å bygge opp trykk, og så blir poteten skutt ut, forklarer Thomas Haugen.

– En ting er at folk vil ha enkle måter å gjøre noe på, men de tenker også at «Hei, dette høres jo litt gøy ut», sier Gabriel Våge Barstad.

De er enige i at det er viktig å ha det gøy om man skal prøve å finne opp noe.

– Er det noe viktig man bør vite for denne dagen?

– Har du med pæng? Spør Våge Barstad. Han forklarer at speidernes egne pengelapper er verdt ti kroner, noe man må ha om man skal delta på aktiviteter denne dagen. Alt fra vannbalongkasting til pannekaker koster «Pæng».

– For eksempel en stol der borte som er laget med bare motorsag, koster selvsagt litt mer enn tre Pæng.

Etter å ha havnet i speidernes egen pott, sendes pengene videre til befolkningen i Sør-Sudan. Alle er med og arrangerer oppfinnertorget, ikke bare lederne. Stifinnere, vandrere og rovere hjelper også til. Å ha det gøy og prøve ut nye ting er det viktigste.

Gabriel Våge Barstad forteller at han og kompisen Thomas Haugen skal på leir i West Virginia i USA neste år. Da kommer det speidere fra hele verden. Neste år er det rover-landsleir også. Rovermøte holdes en gang i måneden, foruten vanlige speidertreff en gang annenhver uke. Roverne har planleggingsmøte en gang hvert halvår, hvor de planlegger et halvt år framover for alle speiderne.

– Vi planlegger alt mulig. Filmkvelder, turer, ta merket, ifølge Haugen.

Speiderne pakker sammen og reiser hjem i løpet av lørdag. Da har de vært på leir ei uke.

– Hvordan blir det å reise hjem nå da?

– Det blir veldig deilig. Man vet liksom ikke hvor deilig det er å ha en ordentlig dusj før man har vært uten en hel uke, avslutter Gabriel Våge Barstad.