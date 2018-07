Spennende høst for Evento

– Evento Norge AS står foran en spennende høst, sier daglig leder Rolf Teigen, som har drevet eventbyrået i snart tolv år.

– Økt aktivitet gjør at vi må styrke bemanningen. I fjor åpnet vi kontor i Trondheim, og det var et lurt trekk for å møte det store markedet der, sier Teigen, som i styret samarbeider med Marvin Wiseth og styreleder Thomas Lidal Jamne.

En av Eventos oppdragsgivere i Trondheim er fiskerimessa Nor-Fishing som i år åpner 21. august. Evento har arbeidet for dem i ni år, og har ansvaret for åpningsseremonien.

Stjørdaling spiller for kronprinsen

– I år vil H.K.H Kronprins Haakon være til stede under åpningsseremonien, og trompetisten Ola Lauvås fra Stjørdal skal stå for det musikalske innslaget. Det er like spennende hvert år å finne fram til artisten som skal åpne fiskerimessa, sier Teigen, som også tidligere har benyttet lokale artister som Are Hembre og Sunniva Unsgård.

– I tillegg til å organisere åpningsseremonien står vi til disposisjon for deltakerne. Vi organiserer ulike eventer og konferanser for utstillerne i løpet av messa. Det er hyggelig med en langsiktig avtale slik vi har med Nor-Fishing som tillater forberedelser i god tid, sier Teigen, som samtidig med fiskerimessa i Trondheim også har oppdrag i Haugesund for Den norske filmfestivalen.

Bruker helst lokale krefter

– Vi tilstreber i størst mulig grad å kjøpe våre tjenester lokalt. Det kan være busstransport, teknisk bistand og catering, sier Teigen. Han synes det er hyggelig å arbeide ut fra Stjørdal som har mange flinke aktører Evento kan benytte seg av.

– Det gjelder for eksempel Hjelseng gård, Fantasigården, Svebergtunet, Ertsgard, Teveltunet, Kirkebyfjellet og Storsand Camping. Stjørdal Røde Kors er en annen god samarbeidspartner som ofte gir oss hjelp.

I løpet av høsten skal Evento gjennomføre mange små og store eventer i Stjørdal fra 40-50 deltakere og opptil flere tusen.

– Vår aktivitet har gitt oss mange kunder og et stort kontaktnett. Det betyr forespørsler fra store deler av landet enten det er Oslo, Trondheim eller Stjørdal, sier Rolf Teigen.