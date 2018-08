Spennende skolestart

Sist oppdatert 16/08/2018 kl 12:29

For mange elever, lærere, rektorer og foreldre ble torsdag denne uka en spesiell dag i året. Etter en lang sommerferie var det klart for skolestart. To av skolene avisa besøkte fikk henholdsvis ny rektor og skole på ny adresse.

Forventningene er gjerne til å føle på når skoleklokka ringer inn til første time etter sommerferien. På Skatval skole samlet alle elever og lærere seg i fellesarealet klokken 08.30. Her presenterte den nye rektor Espen Aarnes seg foran skolens elever fra andre trinn til 7. trinn. En halv time etter ankom spente elever til 1. klasse sammen med foreldre.

– Like spent som dere

– God dag og velkommen til skolestart. Som ny rektor på skolen er jeg like spent og forventningsfull som dere, sa Espen Aarnes som inntar rektorstillingen etter åtte år i arbeid i Finnmark og Pasvik. Den nye rektoren har utdannelse i biolog hovedfag i tillegg til master innen ledelse. Lederen for oppvekst hadde ansvar for to skoler og to barnehager i Finnmark. Aarnes er bosatt i Stjørdal med kone og to barn.

– Nå gjelder det å skape en god start for alle dere elever og lærere på Skatval skole. Jeg vil at vi skal synge en sang sammen, sa rektor Aarnes. To av elevene i klasse 3A, Ida Veimo og Frida Svare syntes det var fint å starte på skolen igjen etter ferien.

– Fint å møte vennene igjen

– Det har vært fint å ha ferie. Nå blir det like fint å møte vennene på skolen igjen. Vi liker helst fagene kunst og håndverk, sa jentene som stilte på bilde sammen med miljøveileder Jeanette Bårdsgård Guldseth på første skoledag etter en lang ferie.

Etter at skolens elever fra 2. til 7. trinn hadde fremført sangen «Stopp ikke mobb», blitt presentert for nye lærene og SFO-personell, som Hilde, Marianne, Nina, Ane og Tina, var det klart for inntrykk av elevene i de to førsteklassene. Lars Jacob Fiskvik var en av mange 1.-klasselever som var like spente som foreldrene. Det ble opprop og mars inn på nye klasserom på Skatval skole.

Ny skole

En av skolene på Stjørdal som denne torsdagen fikk ekstra oppmerksomhet, var Fagerhaug kristne skole og den internasjonale skolen på Evja. Rektor Vidar Lykkås og Cherise Kristoffersen hadde med stor interesse fra lærere og elever sammen med ordfører Ivar Vigdenes akkurat rukket å åpne den helt nye skolen, før elevene ville ta i bruk uteområdene.

Nytt var alt av lekestativer og balansepunkter. Nathalie Rabben og Siren Eide var to av jentene på ungdomstrinnet som testet uteområdet hos nye Fagerhaug kristne skole og den internasjonale skolen på Evja. Også på denne skolen var det tydelig spente elever på 1. trinn denne torsdagen i august.