Splitter nye leiligheter i gammel sentrumsgård

Runar Hammer er snekker på dagtid og snekker på kveldstid. Nå har han flere helt nye leiligheter klare for salg i Sentrumsgården i Hegra.

Gode gamle Sentrumsgården i gamle Hegra Sentrum, sist kjent som lokalene til firmaet Traktor og Maskin, er forvandlet. Nå er det tolv leiligheter som befinner seg innenfor veggene og fra det gamle bygget er det kun skallet som er igjen.

– I tillegg til 1. og 2. etasje vil det også komme tre eller fire romslige leiligheter i 3. etasje. Dette arbeidet håper vi å bli starte opp til sommeren, sier Runar Hammer.

Størrelsesvariasjoner

Sentrumsgården ligger midt i gamle Hegra sentrum, men det er fortsatt gangavstand til alt i Hegra.

– Det gjelder enten du skal til butikk eller bank, skoler, barnehage eller legekontor. Det er gangavstand til trening både sommer og vinter og kort veg ned til kunstgressbanen. Og rett bortenfor her renner elva. Samtidig er det kort veg ned til Stjørdal, sier eiendomsmegler Thomas Johnsen, som tror leilighetene i Sentrumsgården passer for flere ulike kundegrupper.

– En leilighet er en god inngang for de som skal gå sine første skritt inn i boligmarkedet. Ellers er det mange forskjellige livssituasjoner som skaper ulike behov. Da kan det være praktisk med en leilighet. Og som selger setter vi stor pris på at utbygger har lagt opp til god variasjon i størrelse på leilighetene for å gi de interesserte noe å velge i, sier Johnsen.

Langvarig jobb

Utbyggeren Runar Hammer er kanskje aller best kjent i lokalmiljøet som en av landets beste roadracing-førere. Men det er snekker han er, med 16 års fartstid i Veidekke Entreprenør.

– Arbeidet i Veidekke har gitt meg en bred innsikt i yrket. Det er grunnen til at jeg også gir meg i kast med andre arbeidsoppgaver, men jeg har også lært mye av prosjekter som jeg personlig har vært involvert i, sier Hammer, som allerede i 2004 kjøpte et gammelt hus på Palestina i Hegra og gikk i gang med oppussing. Etterpå bygde han hus i Skårån og nå altså Sentrumsgården, som han overtok i 2014. I løpet av de fire årene er det gjort en betydelig oppussingsjobb.

– Alt er rensket på innsida og utsida. Det er skiftet tak og golv; dører og vinduer. Bygget er etterisolert og hele bygget er sprinklet opp. I praksis står vi her med et helt nytt bygg, sier Runar Hammer.