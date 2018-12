Spør om bussholdeplass i fylkesutvalget

Foreldre på Langstein er fortvilet over trafikksikkerheten for sine barn. Tirsdag tar Tommy Reinås (MDG) opp saken i fylkesutvalget.

Foreldrene til skolebarn på Langstein i Stjørdal har sendt en klage til fylkeskommunen om elendig trafikksikkerhet ved en holdeplass.

– Foreldrene sier at alle skylder på alle, og at ingen vil ta ansvar for situasjonen. Vil fylkesrådmannen ta ansvar for å løse situasjonen? Det spør Tommy Reinås om og det spør han fylkesrådmannen om i fylkesutvalget tirsdag.

– Det pekes på at det har skjedd mange nestenulykker i krysset Skei som i dag brukes som bussholdeplass. Naboer som ser skolebarna daglig, reagerer også kraftig på at dette uoversiktlige krysset med 80-sone blir brukt som holdeplass for skolebarn, sier Reinås.

Han forteller at foreldrene ønsket å treffe fylkespolitikerne da de var på befaring i området sist, men fylkespolitikerne ville ikke.

– Hva er årsaken til at fylkeskommunen her ikke er villige til en normal dialog, spør Tommy Reinås fra Miljøpartiet De Grønne.

Langstein-foreldrene karakteriserer vegen som meget trafikkfarlig for myke trafikanter. Foreldrene krever umiddelbare tiltak rundt skoleskyssordningen, og de krever at skoleskyssen på ettermiddagen skal gå til Myran, slik som bussen nå gjør på morgenen etter at foreldrene ba om det. Det er til sammen ni barn som kommer til å bli holdt hjemme når skolene starter igjen etter skoleferien på nyåret. Elevene går på barneskoler både på Skatval og i sentrum av Stjørdal, ungdomsskole i sentrum og videregående skole.