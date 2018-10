Sprekinger fikk overraskelse på skoleveien

Sist oppdatert 06/10/2018 kl 08:41

I hele september har flest mulig av elevene ved Fosslia skole gått eller syklet til og fra skolen. Grytidlig fredag fikk de saft og kjeks som premie.

– Vi går til skolen nesten hver eneste dag, og vi går stort sett heim igjen også, sier Kristine Einvik. 5.-klassingen syntes det var helt topp å få servert kjeks og saft da hun kom på skolen fredag. Det syntes også lillebror Konrad, som går i 3.-klassen.

Hver morgen går de to sammen fra Dullumsfeltet til Fosslia skole. Kristine antyder at det tar et kvarter, men ifølge alle kart så tar det litt lengre tid. Det er 1,8 kilometer hjemmefra til skolen og normal gangfart tilsier at de bruker minst 20 minutter – hver vei. Men det er ikke noe problem.

– Neida, det går så fint, og vi går stort sett sammen, sier storesøsteren.

– Hvem er det som passer på at dere kommer ut av døren i rett tid om morgenen da?

– Det er vel stort sett meg, sier Kristine, mens Konrad påstår at det er søsteren som er syvsoveren av de to.

Treffes på skoleveien

Fosslia skole er en av flere skoler i regionen som har vært med på «Beintøft» gjennom hele september. Dette er en konkurranse som Miljøagentene arrangerer hvor målet er at flest mulig av barneskoleelevene skal gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. På denne måten blir det mindre forurensning, renere luft, tryggere skolevei og mindre utslipp fra biler.

– Jeg tror de fleste går eller sykler til skolen. Vi gjør iallfall det nesten hver dag hele året, sier sjetteklassingene Andrea Marie Risvik Vinje og Una Sunniva Kirkefjord. De to bestevenninnene går sammen til og fra skolen omtrent hver dag, og det går så fint.

– Vi bruker sånn cirka ti minutter, kanskje litt mer, sier frøken Kirkefjord, som hver morgen får venninna på døra.

– Hun bruker å sitte og spise frokost når jeg kommer til henne, sier Andrea Maria Risvik Vinje.

Spreke elever

Både rektor Åge Pedersen og «Beintøft»-sjefen på Fosslia skole, Robert Skrede var godt fornøyd med å se alle elevene som kom gående og syklende til skolen på «Beintøft»-avslutningen.

– Det har vært mye dårlig vær i det siste, så det preger kanskje resultatene litt, men de er stort sett flinke til å bruke føttene til skolen, sier Skrede, som er den som har ansvaret for Miljøagentene ved Fosslia skole. De hadde stått opp ekstra tidlig fredag morgen for å være på plass med saft og kjeks da de første elevene og lærerne kom til skolen.