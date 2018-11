Spytter inn én million i gründerbedrift

Sist oppdatert 12/11/2018 kl 20:51

Varig Stjørdal forsikring går inn på eiersiden av Greenfox Electro AS på Tangen. Bedriften startet opp for to år siden, og har allerede levert de første 50 enhetene ut i markedet.

De 200 neste skal ut hos kundene ved nyttår.

– Å levere de første enhetene allerede nå er ganske spesielt. Utviklingsfasen med slike produkter er ofte lang, men vi har hatt fokus på å tilby våre løsninger tidlig ut i markedet, sier Roger Gullikstad, hovedeier og daglig leder av Greenfox Electro AS.

Bedriften utvikler og produserer måle- og styresystemer innenfor industriell IoT (Internet of Things), som betyr at store industrielle prosesser i fremtiden kan fjernstyres via internett blant annet med hjelp av Greenfox sine styringsløsninger. Det betyr at mennesker kan erstattes av internettbaserte styringssystemer, og bedriftene vil kunne spare kostnader.

– Markedet vi opererer i nå, er leverandører til kraftselskap som kjøper vårt produkt som komponenter. Disse settes igjen inn i deres systemer, sier han.

Har troen

Varig forsikring Stjørdal har så stor tro på prosjektet at de er villige til å investere én million kroner for å bidra til at bedriften kan få utvikle seg i et ønsket tempo. Forsikringsselskapet håper naturlig nok på at investeringene skal gi avkastning om noen år.

– Egenkapital er mangelvare, og vi ønsker å bidra til å få dem i gang. Vi kaster ikke penger inn i dårlige prosjekter, men vi er villige til å ta en kalkulert risiko. Vi har troen på prosjektet og på folkene som står bak, sier Bjørn Ove Slind, daglig leder i Varig forsikring Stjørdal, eller det som på folkemunne fortsatt heter Gjensidige.

I løpet av de siste årene har Varig spyttet inn 16,7 millioner kroner i lokalt næringsliv. I tillegg kommer årlige bidrag til regionalt næringsfond og et såkornfond i Trondheim.

– Nylig gikk vi inn med to millioner til Vision Remote, og dermed er vår totale andel i det firmaet sju millioner kroner. Både dem og Greenfox opererer i kapitalkrevende bransjer, og et samlet styre hos oss står bak investeringene, sier Slind.

– Brukt lengre tid

For Gullikstad er millionen fra Varig viktig.

– Hvis de ikke hadde bidratt, ville vi brukt lengre tid på å utvikle oss. Vi har satt oss et mål om å omsette for rundt 100 millioner kroner i 2026, og da kan vi anslagsvis sysselsette 20 personer. IoT-markedet er forventet å vokse de nærmeste årene, og i 2020 sier spådommene at omsetningen innenfor dette feltet på verdensbasis vil ligge på rundt 850 milliarder kroner, sier gründeren.

I dag er fem personer fordelt på tre årsverk knyttet til Greenfox.

– Vi er fortsatt i en utviklingsfase, men målet er å tjene penger etter mellom fem og sju år, sier Gullikstad, som startet som eneeier for to år siden.

Komponentene til styringsenhetene kjøpes inn både fra inn- og utland, men settes sammen og kvalitetssikres på Tangen før de blir sendt ut til kundene.

– Den grønne dimensjonen har et sterkt fokus for oss. I dag er vi ganske alene om å tilby produkter som benytter mindre energi og ikke minst betydelig mindre materialforbruk sammenlignet med tidligere løsninger, sier han.