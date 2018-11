Starter lokallag for miljøagenter

Sist oppdatert 13/11/2018 kl 14:38

Det er registrert 38 miljøagenter i Stjørdal og Meråker. Nå startes det et lokallag for de to kommunene.

– Miljøagentene, som er barnas miljøvernorganisasjon, har over 6.000 medlemmer og mange lokallag over hele landet. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon, og det er barna selv som bestemmer hva vi skal gjøre og mene, og hvilke saker vi skal jobbe med.

Det sier Siv Grethe Aarnes. Hun er ildsjel og kontaktperson for Miljøagentene i Stjørdal. Sammen med Alette Sandvik fra Meråker har hun møtt representanter fra Hovedkvarteret, som organisasjonens sentrale administrasjon kalles, for å planlegge oppstart av lokallag.

Oppstartsmøte

– Et lokallag er en gruppe med miljøagenter som møtes og gjør aktiviteter sammen. Lokallagene bestemmer selv hva de vil gjøre og kan søke om penger for å finne på spennende ting sammen. Vi skal ha oppstartsmøte den 11. november. Da skal vi bygge fuglekasser, som vi senere skal henge opp. På noen fuglekasser vil vi installere kamera, og man kan følge med live på Youtube hva som skjer, sier Siv Grethe Aarnes.

Hun har erfaring som voksenkontakt fra lokallaget i Sør-Varanger kommune. Der hadde de et tilsvarende prosjekt og ifølge Aarnes var det veldig populært. Derfor tar hun med seg ideen til Stjørdal og Meråker.

Det finnes allerede 38 miljøagenter i de to kommunene som er medlemmer av organisasjonen.

– Vi håper alle disse, og mange flere i alderen 0-16 år, møter opp på vårt oppstartsmøte. Det kan aldri bli for mange miljøagenter. En ting er sikkert; verden trenger flere miljøagenter. Sammen skal vi gjøre det vi kan for å overlevere jordkloden i best mulig stand til kommende generasjoner, sier en engasjert Siv Grethe Aarnes.

Masse aktiviteter

Selv om det er miljøagentene selv som skal bestemme mye av aktivitetene har Aarnes og Sandvik allerede pønsket ut noen aktiviteter for det nye lokallaget.

– Vi har tenkt å gjøre mye spennende, og de fleste arrangement vil være gratis. Av de litt store arrangementene blir det en kveld på Vitensenteret sammen med de andre lokallagene i Trøndelag den 30. november med vitenshow og planetarium. Så blir det bjørnebæsj-safari i Lierne og tur til Rypetoppen i Meråker neste år. Det blir nok også en del ekskursjoner i skog og mark, hvor vi utforsker og opplever naturen, Siv Grethe Aarnes.

Skape naturforståelse

Miljøagent-turene er fulle av alskens aktiviteter, og Aarnes nevner både kanopadling, fuglekikking og fisking, og understreker at de er opptatt av at barna skal lære og forstå så mye som mulig av naturens prosesser.

– Denne kunnskapen kombinert med opplevelser som bidrar til økt trygghet og glede av å være i naturen er vår visjon med lokallaget. Det er nok mange som forbinder oss med strandrydding, men vi gjør definitivt mye annet spennende også, sier Siv Grethe Aarnes.