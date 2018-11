Starter opp kanonball-serie

Sist oppdatert 27/11/2018 kl 21:56

De aller fleste har vel spilt kanonball i skolegården eller i gymsalen. Nå starter Bedriftsidretten i Stjørdal med seriespill i kanonball.

Inne i Stjørdalshallen diskuterer Bedriftsidrettens overhode i Stjørdal, Kari Søberg, og kanonballsjef Anders Bechmann reglene. Det finnes en del varianter, men til oppstart mandag 7. januar skal alt være klart.

– Det blir regler som de fleste er vant til fra skolegården. Hvert lag består av seks spillere, fem utespillere og en konge, sier Bechmann.

Godt tatt imot

Bedriftsidretten har startet opp kanonball på både Levanger og Steinkjer med stor suksess, og det samme har det vært andre steder i landet.

– Det har vært et ønske fra medlemmene våre å starte med kanonball, sier Søberg, og Bechmann er klar på hva som er suksessgrunnen til kanonball.

– Her kan alle være med, begge kjønn og i alle aldre kan spille på samme lag, sier Bechmann, som understreker at spillet spilles med en softball.

Lavterskel

Kanonball som organisert aktivitet er et temmelig nytt aktivitetstilbud i Trøndelag, men at det er et lavterskeltilbud skal friste mange ut på hallgulvet, håper Søberg og Bechmann.

– Her er man i fysisk aktivitet samtidig som man er sosial med kolleger og venner. For dette er et tilbud både til medlemmer og ikke-medlemmer av Bedriftsidretten, sier Kari Søberg.

Kampene kommer til å foregå i Stjørdalshallen fra og med mandag 14. januar. En kamp varer i 2 x 13 minutter og vil sørge for at både adrenalin, puls og fysisk aktivitet øker.

– Før seriekampene starter skal vi ha en prøvekveld i Stjørdalshallen mandag 7. januar. Denne er gratis for alle, men fristen for å melde seg på seriespill er senere samme kveld på prøvekvelden, sier Anders Bechmann.