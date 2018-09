Starter Vipps-aksjon for mer Kjentmann

Sist oppdatert 27/09/2018 kl 19:40

Årets Trimpoeng-opplegg i Stjørdal har vært en folkebevegelse. Nå starter Kjentmann-frelste en «påskjønnelsesaksjon».

– Vi ønsker å sette i gang en Vipps-aksjon for å gi Kjentmann og hans mange gode hjelpere en påskjønnelse for å kunne videreutvikle dette ytterligere, sier Bente Buseth Beistad og Arnfinn Beistad.

Ekteparet er blant de som har vært aller mest aktive, gått flest turer og sjekket inn på flest poster på Trimpoeng-appen i Stjørdal. Nå ønsker de å vise at de setter stor pris på aktiviteten, og håper å få mange med på Vipps-laget.

– Appen koster 100 kroner å laste ned, og 20 av disse går til administreringen av appen. Vi synes dette tiltaket har vært så kjempebra og artig at vi ønsker å bidra litt ekstra, sier Beistad.

Beløp i bunnen

De ivrige Trimpoeng-trimmerne har vært i kontakt med Hegra Sparebank, og de sørger for det praktiske med Vipps-aksjonen. Samtidig har banken sagt at de vil gå inn med et «grunnbeløp» i innsamlingen.

– Hvor mye de går inn med vet vi ikke, men de har lovet et «fornuftig» bidrag. Så ønsker vi gjerne å utfordre både andre bedrifter og turgåere, som synes Trimpoeng er et bra opplegg, til å bidra med noen kroner, sier Bente Buseth Beistad.

Bare blide og hyggelige folk

2.562 personer har til sammen registrert 79.021 turer når dette skrives mandag kveld. Tallet på antall turer øker fortsatt heftig. Ekteparet Beistad er på topp tre, men det er ikke konkurransen som appellerer mest til dem.

– Jeg har vokst opp og bodd i Stjørdal, men har aldri sett så mye av Stjørdal som jeg har gjort i år, sier Arnfinn Beistad. I løpet av året har han og fruen blitt ordentlig bitt av basillen, og håper inderlig at prosjektet videreføres og derfor ønsker de å vise hvor mye de setter pris på Kjentmann Roar Valstad og hans medhjelpere.

– Og ikke minst helsedelen av dette. Dette er folkehelse i stor skala. Det er mange som har gått kilometervis i år som aldri hadde kommet til og gjort det uten Kjentmann sine trimpoeng. Vi har møtt mange mennesker på tur og det er bare blide og hyggelige folk. Dette er den eneste pilla for god helse som er nesten helt gratis, sier Arnfinn Beistad.

Nesten bare nye steder

I skrivende stund har ekteparet gått til 116 av de 125 turmålene som er lagt ut. De skal innom alle før sesongen er over.

– Minst 100 av disse er nye bekjentskaper for vår del, sier Arnfinn Beistad.

– Hva er favoritturen?

– Jeg har bestandig vært glad i Strætasfjellet, men vi har hatt så mange flotte turer. Væktarhaugan var flott, sier Bente Buseth Beistad og mannen er enig.

– Så var det artig med tur til Beistadvollen. Denne vollen hører til gården vi bor på, og det var første gang vi var der, sier Arnfinn Beistad.

Nå håper de mange blir på «Vipps-turen». Alle som ønsker å bidra Vippser over til nummer 107724, og her er det verken minimum- eller maksimumsum.