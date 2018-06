Stemningen hausses opp før «gigantmøtet»

Sist oppdatert 14/06/2018 kl 21:49

Lånke mot Fram på Tønsåsen fredag kveld er den første av to seriefinaler i årets sesong. Alt tyder på at ett av de to Stjørdals-lagene rykker opp til 4. divisjon etter sesongen. Sjekk ut Lånke-supporternes forhåndsvideo før det prestisjetunge nabooppgjøret.

Spania mot Portugal i VM og Lånke mot Fram i 5. divisjon. Fredagskvelden er kvelden for to gigantiske oppgjør, – dog på hver sin fotballscene. På sørsida av Stjørdalselva har supporterne til Lånke virkelig skapt store forventninger og bygd opp stemningen, og alt ligger til rette for et godt besøkt nabooppgjør på Tønsåsen fredag klokka 20.

Utgangspunktet er slik at Lånke topper tabellen med sine 15 poeng, som er to flere enn Fram. Skatvals-laget har imidlertid spilt en kamp mindre, så de har avgitt ett poeng mindre enn Lånke. Nærmeste utfordrere er Vinne og Flatanger som har henholdsvis 13 og 11 poeng, men begge disse lagene har spilt flere kamper enn Lånke og Fram.