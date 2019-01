Story har stengt dørene

Christel Gustavsson har stengt dørene til butikken Story.

I et følelsesladet innlegg på Facebook takker Christel Gustavsson kundene sine og sine ansatte, samtidig som hun utdyper hvorfor hun velger å avslutte Story.

– Det er tøft å være syk uten at det vises. Det er tøft å drivee et firma når man er syk. Det er tøft å ikke klare å gå på jobb i egen butikk. Det er tøft å stå i et speil i en butikk og smile for at andre skal tro man har det bra! Det er tøft å bli utsatt for noe man selv ikke velger! Livet er tøft! Det skriver blant annet Christel Gustavsson i Facebook-innlegget.

Nå understreker hun at hun tar tatt et valg og det valget om handler om å ta vare på seg selv og familien.

– Jeg har bare et liv, – det skal ikke lenger fylles med angst og bekymringer. Jeg har vært tøff nok mot meg selv nå. Derfor ble det stopp! Jeg valgte helse og familien og er stolt av det, skriver Gustavsson.

I tillegg til egen helse har markedet vært tøft for Story.

– Det er tøffe tider. Sommeren, høsten og vinteren har vært kjempevanskelig. Vi valgte å prøve å bytte lokaler, men det hjalp heller ikke. Det er stille i Gågata og markedet har forandret seg, sier Christel Gustavsson, som nå sier at det er opp til bobestyrer å avgjøre hva som skjer videre.

Hun takker sine fantastiske ansatte og alle fine mennesker hun har fått blitt kjent med gjennom driften av Story.

– Takk til alle som har handlet av meg på Story. Det har vært en utrolig flott erfaring og reise i livet mitt med både oppturer, opplevelser, mennesker og nedturer. Story er nå stengt! Phuuuuuuu dette var tøft, avslutter Christel Gustavsson innlegget på Facebook-siden.