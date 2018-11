Sist oppdatert 14/11/2018 kl 10:52

Sandgata, som går mellom de to byggene til Torgkvartalet, er stengt for trafikk hele onsdag. Gata er stengt i den samme lengden som det gamle Torgkvartalet strekker seg. Årsaken er at det jobbes med stor lift i området for å henge opp årets julebelysning.

Stjørdal kommune varsler om at Sandgata vil være stengt hele onsdag og muligens noe av torsdag.