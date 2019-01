Vegtrafikksentralen varslet i går kveld at fylkesvei 705 kunne bli stengt mellom Stugudal og Brekken. Like etter midnatt ble den nettopp det. Veien over fjellet er midlertidig stengt på grunn av uvær. Ved værstatsjonen på Langsvola meldes det fredag morgen om 4,2 minusgrader, 1,8 millimeter nedbør i timen og en vindstyrke på 11,7 sekundmeter.

På en fredag med masse vær og vind oppfordrer politiet i Trøndelag alle til å kjøre forsiktig. Det er glatt på veiene i distriktet er meldingen derfra.