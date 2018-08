Sist oppdatert 05/08/2018 kl 18:12

Strømbruddet i to tunneler er rettet. Det gjør at E6 er åpnet etter flere timer med lange køer.

En av våre reportere forteller at han brukte 45 minutter på å kjøre fra Halsøkrysset til Hellsenteret søndag ettermiddag. Årsaken er at både Helltunnelen og Stavsjøfjelltunnelen har vært stengt i flere timer på grunn av strømbrudd.

Klokka 17.45 kunne Vegtrafikksentralen melde om at de to tunnelene er åpnet for ordinær trafikk.