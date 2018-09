Sterke og spesielle stemmer

Sist oppdatert 28/09/2018 kl 09:55

Vokalgruppa Viggja Voices arrangerer konserten “Frå fjell” med Frode Fjellheim og Tuva Syvertsen i Værnes kirke søndag.

– Viggja Voices inviterer til en spennende konsert i samarbeid med Frode Fjellheim og Tuva Syvertsen. Lekenhet og improvisasjon er sentrale stikkord når vi byr på en herlig kombinasjon av folketoner, joik, overtonesang, felespill og drivende rytmer, sier Charlotte Stav i Viggja Voices.

Frode Fjellheim skriver musikk som forener joik, folketoner og moderne verdensmusikk på mesterlig vis. De samiske innslagene er tydelig til stede og gir publikum et innblikk i joikens mangfold og urkraft. Han har vært en pådriver med hensyn til å bringe joiken ut til stadig nytt publikum, blant annet ved å skrive mye fint materiale for kor.

– Viggja Voices har gjennomført flere konserter med Frode tidligere, og det er alltid en fryd, sier Stav.

Tuva Syvertsen er blant annet kjent som frontfigur i Valkyrien Allstars, men har også gjort mange soloprosjekter. Hun har en egen evne til å formidle tekst og melodi slik at du kjenner det i kroppen.

– Dette blir vårt første samarbeid med Tuva, men korsjangeren er ikke ukjent for henne og ei heller joikens univers. Sistnevnte fikk hun bli litt kjent med gjennom nettopp Frode Fjellheim, som var hennes mentor i forbindelse med TV-serien Muitte mu på NRK i fjor, sier Charlotte Stav.

Konsertnavnet “Frå fjell” er inspirert av Frode Fjellheim sin komposisjon med samme navn, men henspeiler også til den urkrafta som ligger i både joiken og folketonene, og som både Fjellheim og Syvertsen bærer med seg.

Viggja Voices har vært aktive siden 2015 og har allerede rukket å bli et anerkjent vokalensemble med hovedfokus på folketoner og joik. I tillegg til musikk av Frode Fjellheim vil de også presentere noen tradisjonelle folketoner og et par a cappella-stykker som opprinnelig er arrangert for vokalgruppa Pust.