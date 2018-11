Sterke sprinter fra lokale løpere

Sist oppdatert 24/11/2018 kl 15:41

Emil Iversen var i sprintfinalen i verdenscupåpningen og Kathrine Harsem på pallen i norgescupåpningen. Det var en solid dag i sporet for de lokale langrennsløperne.

I finske Ruka-Kuusamo var Emil Iversen en av fire norske løpere i finalen i klassisk sprint. En sterk fjerdeplass tyder på en Varden-løper i storform, og som søndag har minst like gode muligheter i 15 kilometer klassisk. På Gålå viste Kathrine Harsem at hun er litt på vei tilbake etter en trøblete oppkjøring til sesongen. Det endte med tredjeplass i sprint i fri teknikk for Harsem.

Også hommelvikingen Jan Thomas Jenssen fulgte opp fredagens 4. plass på 15 kilometer fri teknikk med en god sprint. Hommelvik-løperen kom helt til semifinalen.