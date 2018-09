Stikk innom for et stikk

Sist oppdatert 23/09/2018 kl 12:32

Nå kan du stikke innom apoteket for å bli stukket med årets influensavaksine.

– Ingen timebestilling, og det hele er over på en liten halvtime, sier Kamiran Sulaiman som er leder ved Ditt Apotek Hell som holder til i Hellsenteret.

Gode erfaringer

For første gang tilbyr Sulaiman og apoteket at du kan ta årets influensavaksine ved apoteket.

Tilbudet ble testet ved drøyt 20 apotek i fjor, og erfaringene var så gode at du nå kan vaksinere deg i mer enn 200 apotek i kjedene Ditt Apotek og Vitus over hele landet. I Stjørdal er det kun Ditt Apotek Hell som har tilbudet.

– Det eneste vi ber om er at de som vaksinerer seg ikke forlater apoteket før det er gått en halvtime. Enkelte kan reagere på sprøytestikk med litt svimmelhet eller lignende, og da er det greit at vi er i nærheten, sier Kamiran Sulaiman.

Bestilles på nett

Det du trenger å gjøre er å bestille vaksinen på nettsiden evaksine.no, og så går du til apoteket for å få vaksinen satt. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

– Dette er like enkelt som om du skulle hente ut en hvilken som helst reseptmedisin, sier Kamiran Sulaiman.

Akkurat når årets influensavaksine blir tilgjengelig kan ingen gi noe eksakt svar på.

– Det jobbes med den og trolig kommer den ut i markedet i oktober, sier Sulaiman.

Mange dødsfall

Det overordnede målet for myndighetene er at 75 prosent av dem som har behov for influensavaksinen tar den. Vintersesongen for to år siden døde 1.700 personer i Norge av influensa.

– De viktigste risikogruppene er de over 65 år, kolspasienter, astmatikere, hjertepasienter, diabetikere og gravide, men hos oss er alle voksne som ønsker det selvfølgelig velkommen inn for et lite stikk i overarmen, sier Kamiran Sulaiman.