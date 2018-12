Stiller spørmål om Værnesregionens fremtid

Torger Størseth (Ap) stiller spørmål om samarbeidet i Værnesregionen til ordfører Ivar Vigdenes (Sp).

– Det er min påstand at opprettelsen av og utviklingen i Værnesregionen har vært viktig for de mindre samarbeidskommunene, men ikke minst for Stjørdal som vertskommune. Det er også gitt statlige tilskudd for utvikling av tjenestene, som vi ikke ville fått uten et kommunesamarbeid, sier Størseth.

Han mener at foruten Værnesregionen ville kvaliteten ha vært svekket i forhold til i dag, ikke bare i de mindre kommunene, men også i Stjørdal. Dette gjelder innen IT-utviklingen, økonomifunksjonene, barnevernet, PPT og NAV.

– I lokalavisa Selbyggen har ordførerne i Selbu og Tydal gått ut mot krav om kostnadsfordeling i Værnes-samarbeidet. De peker spesielt på legevaktordninga, hvor de truer med å gå over til Trondheim. Jeg vil si at det er viktig for dagens legevakt, for DMS og det nye helsehuset som skal bygges i Stjørdal at vi får til en enighet, sier Størseth.

Torger Størseth spør derfor ordføreren om han er enig i at det er viktig å fortsette Værnes-samarbeidet, og om ordføreren vil jobbe for å komme til enighet om en fordelingsnøkkel som kan godtas av alle, og dermed få til et fortsatt samarbeid for en fortsatt positiv utvikling i Værnesregionen.

I kommunestyret 20. desember får vi høre ordførerens svar.