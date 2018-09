Stjal ATV og brukte narkotika

Sist oppdatert 24/09/2018 kl 18:34

En stjørdaling sist i tenårene er dømt for tyveri av en ATV og bruk og oppbevaring av narkotika.

Den unge stjørdalingen ble imidlertid frifunnet for siktelsen om å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Denne bilen unnlot å stanse for politiet før den krasjet i en lyktestolpe på Vikhammer en søndagsformiddag i desember. Stjørdalsmannen og hans kamerat befant seg i bilen, men stakk av fra ulykkesstedet før de ble pågrepet av politiet. Det er ikke klart hvem av de to som førte bilen, og dermed ble stjørdalingen frifunnet for dette punktet. Det gjorde også at aktor frafalt tiltalen om at mannen kjørte uvarsomt og påvirket av rusmidler.

Imidlertid erkjente den unge mannen å ha stjålet en ATV på Skogn og for flere tilfeller av bruk og oppbevaring av narkotika. Inntrøndelag tingrett kom fram til at riktig straff for disse forholdene er betinget fengsel i 30 dager. I tillegg ble han ilagt en bot på 3.000 kroner.