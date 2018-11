Stjørdal «dominerer» sentralstyret

Sist oppdatert 12/11/2018 kl 18:03

Under Senterungdommens landsmøte ble både Ada Arnstad og Dorthea Elverum valgt inn i sentralstyret.

Ada Arnstad (26) fra Skatval ble gjenvalgt som leder i Senterungdommen, på tredje året, og blir med dette den lengstsittende kvinnelige leder i Senterungdommen. Dette ble klart under Senterungdommens 69. landsmøte i Tromsø sist helg. I tillegg ble tidligere fylkesleder i Trøndelag Senterungdom, Dorthea Elverum fra Elvran, valgt til 2. styremedlem.

– Vi har behandla mange viktige saker på årets landsmøte. Spesielt vil jeg trekke fram et vedtak om å forebygge selvmord. Alt for mange ungdommer sliter med sin psykiske helse. Vi som samfunn har ikke gjort nok for å hjelpe disse. Jeg er derfor glad for at saken hadde høyeste prioritet på vårt landsmøte, sier skatvalsbyggen Ada Arnstad som går løs på sin tredje periode som leder for Senterpartiets ungdomsorganisasjon.

– Det er en stor ære å bli gjenvalgt som leder i Senterungdommen. Vi er klare for å vinne valget 2019 og bli Norges tredje største parti fra høsten, sier Ada Arnstad.

Nå fikk hun altså med seg ytterligere en representant fra Stjørdal med seg inn i sentralstyret.

– Jeg ser fram til å kunne sitte i Senterungdommens sentralstyre. For meg blir det viktig å jobbe for at ungdommer står på lister til valget over hele Norge. Ungdommene skal bidra til at Senterpartiet gjør sitt beste kommunevalg noensinne neste høst, sier Dorthea Elverum.

22-åringen fra Elvran er opptatt av infrastruktur og vil spesielt fokusere på det framover.

– Det er mange viktige saker vi skal jobbe for i tida fremover, blant annet samferdsel blir viktig for meg. Bedre finansiering av bredbånd er noe av det vi må få på plass, slik at alle skal ha lik tilgang til internett uansett hvor du bor i Norge. Jeg vil ellers jobbe for at Senterungdommen blir både flere, bedre og sterkere, sier Dorthea Elverum.