Stjørdaling ble beste elev på siste befalskull

Gøran Ervall fikk premien for beste elev ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik.

Dette var det det siste befalskullet som blir utdannet på Kjevik. Etter over 50 års sammenhengende befalsutdannining, omorganiseres og flyttes denne delen av Forsvaret vekk fra Kristiansand.

Tradisjonen tro delte Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avdeling ut det attraktive Snartemo-sverdet til beste befalselev ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LSK).

Det ble utdelt premier til beste elev innen de forskjellige disipliner, mens NROF delte ut premien til eleven som fikk best hovedkarakter i skikkethet som militær leder. Fagene består av: Ledelse, militær idrett og trening, stridsmiljø og overlevelse, samt militært profesjonsfag.

Beste elev i klassen for grunnleggende befalskurs var sersjant Gøran Ervall fra Stjørdal. Sersjant Ervall oppnådde karakteren fremragende, som er høyeste karakter. For dette mottok han diplom fra Sjef Luftforsvaret i tillegg til Snartemo-sverdet fra NROF Kristiansand.

– Opprinnelig var ringsverdet fra Snartemo i Vest-Agder forbeholdt samfunnets beste ledere eller krigere. Det er jo nesten ikke forsvarsavdelinger igjen på Sørlandet, og tanken var å gi en utmerkelse til de som er igjen. Snartemo-sverdet er fra vår landsdel, dette og symbolikken ved at slike sverd var et europeisk høvdingmerke som var forbeholdt kongens elitekrigere, gjorde at vi valgte å gi en kopi til beste befalselev. Sverdet skal være et ekstra minne fra NROF og ikke minst en inspirasjon for videre arbeid i Forsvaret, forteller formann i NROF Kristiansand, Rolf-Wiggo Lystad.