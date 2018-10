Stjørdals-gutter til cupfinale

Sist oppdatert 06/10/2018 kl 15:37

Rosenborgs gutter 16-lag, med tre sjørdalsgutter på laget, er klare for NM-finale etter å ha slått Lyn 2-0 etter ekstraomganger i semifinalen lørdag.

Både Jesper Talmo Tromsdal og Robin Bjørkås Skrogstad spilte fra start for Rosenborg-laget, mens ett år yngre Markus Lufall Sørvik var reserve for Rosenborgs lag som har nederlandske Gerhard Wermink som hovedtrener.

Det ble høydramatisk på Kringsjå kunstgressbane i Oslo lørdag ettermiddag. Rosenborgs lag var favoritter på forhånd mot Lyn, men etter full tid sto det fortsatt 0-0. Dermed var det forløsende da Magnus Hammerås laget 1-0 i første ekstraomgang og Andrew Zubovic doblet ledelsen i den andre ekstraomgangen.

– Det blir veldig artig med finale som har vært et stort mål for oss hele denne sesongen. Nå har vi stor tro på at vi kan gå hele veien, sier Jesper Talmo Tromsdal, som dermed kan kopiere storebror Jakob som ble cupmester og matchvinner for Rosenborgs gutter 16-lag i 2013. To år senere vant storebror også cupgull i gutter 19-klassen med Rosenborg.

Nå kan det forresten også bli nytt møte med Stabæk. De spiller nemlig den andre semifinalen mot Viking senere lørdag. Cupfinalen spilles i Telenor Arena 30. november.

Talmo Tromsdal spilte hele kampen for Rosenborg, mens Bjørkås Skrogstad ble tatt av banen noen minutter før full tid. Noe særlig tid til å feire cupfinalen blir det ikke. Rett hjem til Trøndelag og søndag morgen setter gutter 16-laget seg på flyet til Amsterdam og en ukes treningsleir.

– Det blir en kjempeuke og veldig kult å møte gode nederlandske lag, sier Jesper Talmo Tromsdal. Rosenborg skal nemlig spille treningskamper mot Heerenveen og Fredrik Midtsjøs klubb AZ Alkmaar. I tillegg skal de i morgen ettermiddag se nettopp Midtsjø og hans lagkamerater i bortekamp mot Ajax i Amsterdam.