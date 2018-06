Stjørdals-gutter til talentleir

Sist oppdatert 02/06/2018 kl 18:26

To gutter fra Stjørdal har fått plass på fotballens svært så eksklusive talentleir i Porsgrunn.

Equinor talentleir er fotballens sommersamling for de som pr nå er regnet som de største fotballtalentene i landet, og her har to stjørdalinger fått plass.

Det er 2002-modellen Robin Skrogstad som spiller for Rosenborg og som er tatt ut på landslaget i gutter 16 til samlingen. På gutter 16 er det tatt ut to tropper; det ene er landslaget hvor Skrogstad har fått plass, mens det andre er en «skyggetropp» der de som er nærmest er tatt ut.

Den andre er 2004-modellen Adrian Bråten som spiller for Stjørdals-Blink. Det er totalt tatt ut 53 gutter født i 2004, hvorav drøyt halvparten er født i første halvår som Bråten.

Landslagstrenerne og fagansvarlig har tatt den endelige avgjørelsen, men vi har aldri opplevd et uttak så vanskelig som i år. Det er veldig mange gode spillere som er utelatt, og som vel så gjerne kunne vært inne. Talentleiren er en viktig arena med tanke på spissing og finsikting inn mot landslag, men først og fremst skal det være en inspirasjonsarena, sier fagansvarlig for landslagsskolen Håkon Grøttland i Norges Fotballforbund.