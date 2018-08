Nabo-kampanje skal gi sti-seier

Sist oppdatert 29/08/2018 kl 18:11

Malvikstien kjemper om å bli kåret til Norges beste turrute. Ildsjelen Sverre Inge Ness driver lobbyvirksomhet etter alle kunstens regler de siste døgnene.

– For meg er det ikke så viktig at Malvikstien får flest stemmer, men for Malvikstien og nærmiljøet er det viktig. Stien vil være like viktig for meg uansett og den vil være like mye universelt utformet, sier Sverre Inge Ness. Han innrømmer likevel at litt vinnerskalle har han.

– Det hadde jo vært stas å vinne da, sier Ness, som er opptatt av alles muligheter til å bruke stien som følger den gamle jernbanetraseen mellom Hommelvik og Muruvik.

Fotofinish

Nærmere 5.000 personer har stemt på Malvikstien som Norges beste turrute, og den konkurrerer beinhardt med Madonnastien i Eggedal om topplassen.

For Ness er innspurten i aller høyeste grad i gang. Fristen for å gi sin stemme går ut ved midnatt fredag kveld.

– Søndag var vi en gjeng på tur langs Malvikstien. Ikke veldig mange, men 35-40 personer var med på turen. Det viktigste med den turen var at rullestolbrukerne var veldig fornøyde, sier Ness. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Hvorfor skal alle stemme på Malvikstien?

– Malvikstien er folkehelse. Den er universelt utformet og kan brukes av alle. 142.000 passeringer i løpet av drøyt to år forteller det meste. Det blir noen runder rundt Ekvator det, sier Ness, som flere ganger understreker verdien av at Malvikstien er universelt utformet.

«Verv en stjørdaling»

Nå er Ness og hans «medsammensvorne» i gang med en siste kampanje for å rykke fra Madonnastien.

– Nå satser vi på at alle malvikinger utfordrer en stjørdaling til å stemme. Hvis stjørdalingene er like flinke til å stemme som til å bruke stien går dette veien, sier Sverre Inge Ness, som også har fått med seg et lass med meråkerbygger til å stemme.

– Traseen er jo Meråkerbanen. Det ble jeg minnet på av en av de «gamle» fotballstjernene jeg har trent i bygda. Da må jo også mårråkbyggene stemme på Malvikstien, sier Sverre Inge Ness.