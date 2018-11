Stjørdals-sykler selges over hele verden

Sist oppdatert 18/11/2018 kl 17:26

Jeff Webb var en lovende landslagssyklist i Canada, og har siden han var liten drømt om å jobbe med sykkel. Nå bygger han sine egne tohjulinger i Stjørdal, og syklene selges over hele verden.

– Jeg har siden jeg var liten vært interessert i sykkel, og har alltid hatt et ønske om å gjøre noe innen sykling, sier Jeff Webb.

Han har bodd i Norge siden 1997 og i Stjørdal siden 2002. Før det var Webb proffsyklist i Frankrike i flere sesonger, og var nær ved å kvalifisere seg til det canadiske banelandslaget til OL i Barcelona i 1992. I Norge fortsatte han sykkelkarrieren på et lavere nivå, men Webb var i en periode titt og ofte å se på startstreken for Stjørdals-Blink under norgescupritt.

Jobbet hos importør

Innsatsen på sykkelsetet her i regionen kombinerte han blant annet ved å jobbe innenfor sportsbransjen. I en periode arbeidet han for importøren av Cérvelo, sykkelmerket som blant andre Thor Hushovd og Fabian Cancellara syklet for, og som nå Edvald Boasson Hagen har som arbeidsplass.

– Sykkelsalget har alltid vært konservativt oppbygd gjennom et forhandlernettverk. Jeg tenkte mye på at det var et utdatert system, og ønsket å bygge en digital løsning, sier han.

Eier 49 prosent

For tre år siden ble grunnlaget for det som i dag kalles Fara Cycling som igjen er eid av Carbon Concepts hvor Webb eier 49 prosent, lagt. Konseptet går i korthet ut på å designe sykler, få dem produsert hos dyktige rammeprodusenter i Asia og bygge dem ferdig i Stjørdal etter kundens spesifikasjoner. Tanken er at konseptet også kan overføres til andre sportsartikler på sikt.

Kundene setter selv gjennom Faras hjemmeside sammen sykkelen tilpasset størrelse og lommebok. Inngangsprisen ligger på 28.000 kroner mens de dyreste syklene koster nærmere det tredobbelte.

– Fara bruker kjente leverandører som Sram, Shimano og 3T. Hos oss kan man selv velge hvilket nivå man ønsker å ligge på. Den dyreste versjonen koster rett i overkant av 75.000 kroner, men sammenlignbare sykler hos andre kjente sykkelmerker koster opp imot 120.000 kroner, sier Webb.

Innovativt

Både Innovasjon Norge og Tidligfase Fondet i Nord Trøndelag har bidratt til realiseringen av Fara, sammen med noen private investorer.

– Det er ikke bare produktet som utvikles, men også måten syklene selges på, sier Webb.

Et halvt år etter oppstarten ble den første sykkelen solgt, og siden har det ramlet inn med bestillinger.

– Det er solgt sykler til Kina, Hong Kong, USA, Tyskland, Nederland, Spania og England, for å nevne noen land. Markedet er i praksis hele verden, men hovedfokus er selvsagt det norske markedet, sier han.

I Norge har sykkelklubben TVK i Trondheim blitt en samarbeidspartner, og deres elitelag, et av landets beste klubblag, benytter syklene som er bygget i Stjørdal. Til Sverige sendte selskapet 30 sykler i vår til deres beste sykkellag.

– Interessen er stigende. I år omsetter Fara trolig for rundt to millioner kroner, men målet er å øke omsetningen til rundt fem millioner kroner i løpet av neste år. Da kan selskapet også begynne å ansette medarbeidere, sier Webb.

Drømmen for Webb er å kunne jobbe aktivt med selskapet om det lykkes med å nå målene for 2019. Grunnet hans arbeid i sportsbransjen og at selskapet er i oppstartsfasen, har han ikke kunne gjøre det så langt.

Tre typer sykler

Fara tilbyr i dag tre ulike sykkelmodeller, temposykler, grussykkel og landeveissykler både for menn og kvinner.

– Vi ønsket å flytte deler av ferdigbyggingen av produktet vekk fra Asia og hjem til Norge. Alle sykler monteres ferdig på Stjørdal og ingen sykler er helt like. Grussyklene er blitt populære. De ligner cyclocrossykler, men har større klaring til dekkene. Dermed kan det settes på offroadhjul, sier Webb.

Gode kunder kan fungere som ambassadører i et tøft landskap hvor store internasjonale sykkelprodusenter dominerer markedet.

– Det er viktig at kunden tas vare på, og Fara rydder opp i det meste, selv om det ofte koster oss dyrt. Vi hadde en reklamasjonssak i Nederland, og det endte med at vi sendte en ny ramme nedover til kunden. Det er en del av gamet, sier Webb.

En annen historie er om en lidenskapelig syklist fra Tyskland.

– Han kom til Oslo for å hente sykkelen i utstillingsbutikken vi har på St. Hanshaugen, og deretter tråkket han hjem til Frankfurt på sykkelen. Totalt syklet han 1.600 kilometer. Jeg snakket med han etterpå, og kunden var storfornøyd, han.