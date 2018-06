Stjørdals-talent kan bli fremtidens landslagsspiller

Midt under VM i fotball deltar Adrian Bråten fra Stjørdals-Blink på Equinors talentleir i Porsgrunn sammen med Norges beste og mest talentfulle fotballspillere. På leiren fikk han blant annet møte Heerenveen-proff Morten Thorsby.

Equinors talentleir utgjør toppen av Norges Fotballforbunds (NFF) landslagsskole og inngår i talentprogrammet «Morgendagens Helter» hvor Equinor støtter talenter innen idrett, kultur og utdanning. Det er nettopp her Adrian skal bevise at han en gang i fremtiden kan spille med flagget på brystet. Det samme skal stjørdalingen Robin Skrogstad, som nå spiller for Rosenborg. Skrogstad er en del av G16-landslaget.

Fikk råd av Heerenveen-proff

Fotballtalentet fra Stjørdal fikk møte Morten Thorsby som nettopp har lagt bak seg en imponerende sesong i Heerenveen sammen med utlånte Martin Ødegaard. Thorsby har selv deltatt på talentleiren da han var yngre og er imponert over nivået.

– Jeg husker selv hvor spennende det var å delta på Equinors talentleir da jeg var yngre. Som deltaker får du målt deg mot de beste og samtidig lært hva som skal til for å ta steget opp til A-landslaget i fremtiden. Flere av Trøndelags-spillerne har nivået inne, og hvis de beholder gløden, innsatsen og læringsviljen kan de lykkes, sier Thorsby som er mentor for Equinor «Morgendagens Helter».

Morgendagens landslagsspillere

På leiren deltar 140 fotballspillere fra G15- og G16-landslagene, i tillegg til to skyggelandslag og to grupper av spillere som er født i første og andre halvdel av 2004. Talentleiren har som hensikt å drive systematisk talentutvikling for å danne grunnlaget for Norges fremtidige A-landslag.

– Talentleirene skal gi spillerne inspirasjon de kan ta med seg tilbake i treningshverdagen. Det jobbes godt med spillerutvikling i norsk fotball. G17 tok seg til kvartfinalen i EM, mens G19 og J19 snart reiser til EM. Forhåpentligvis vil flere av disse gutta gi oss stolte norske øyeblikk på den internasjonale scenen i årene som kommer, sier fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland.